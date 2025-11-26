Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА — «Динамо» Мх: Аларкон вывел гостей вперёд на восьмой минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). На данный момент счёт 1:0 в пользу динамовцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте Андрес Аларкон открыл счёт в этой игре и вывел бело-голубых вперёд.

В первой встрече «Динамо» дома одержало победу со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.