Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
ЦСКА — «Динамо» Мх: Аларкон вывел гостей вперёд на восьмой минуте

Аудио-версия:
В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). На данный момент счёт 1:0 в пользу динамовцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'    

На восьмой минуте Андрес Аларкон открыл счёт в этой игре и вывел бело-голубых вперёд.

В первой встрече «Динамо» дома одержало победу со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ
Новости. Футбол
Все новости RSS

