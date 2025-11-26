КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» и ЦСКА оштрафованы по итогам матча 16-го тура Мир РПЛ, в котором победу со счётом 1:0 одержали красно-белые. Причиной для санкций стали оскорбительные кричалки фанатов, а также драка, произошедшая после игры.

«Присутствовали представители «Спартака», руководитель по безопасности, юрист, руководитель по работе с болельщиками. Также присутствовали представители ЦСКА. Ознакомились с решениями судебных органов в отношении зачинщиков, рассмотрели видеоматериалы, определяли принадлежность болельщика к клубу, который был зачинщиком, установили, что он был болельщиком ЦСКА. Рассматривали и скандирование болельщиков.

Наказание следующее: «Спартак» за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать «Спартак» на 800 тыс. рублей.

За скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями оштрафовать «Спартак» на 200 тыс. рублей.

За неправомерные действия болельщика оштрафовать ЦСКА на 200 тыс. рублей, за скандирование ненормативных выражений — штраф 20 тыс.», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».