Роналду подарил премиальные часы всем партнёрам по сборной в честь победы в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил часы партнёрам по национальной команде в честь победы в Лиге наций. Об этом сообщает SIC Noticias.

По информации источника, футболист обратился к бренду класса люкс для изготовления часов для игроков сборной. Отмечается, что Роналду отправил часы своим соотечественникам перед отборочным матчем чемпионата мира с Арменией (9:1), который прошёл 16 ноября. Также Криштиану направил один из комплектов семье погибшего летом в автокатастрофе экс-полузащитника «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Фотографии часов опубликовала изготовившая их компания в социальных сетях. Они оснащены скелетонизированным циферблатом, на котором изображены герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций. На обратной стороне украшения располагается надпись «Чемпионы Лиги наций — 2025». Такая модель выпущена ограниченным тиражом в 35 экземпляров.

Фото: Jacob & Co

Фото: Jacob & Co

В июне 2025 года Португалия стала первой командой, которой удалось дважды выиграть Лигу наций УЕФА.