«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Виссел Кобе» в матче Лиги чемпионов АФК

Завершён матч 5-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является Леонид Слуцкий, и японский «Виссел Кобе». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала японская команда.

Ёсукэ Идэгути открыл счёт в этой игре на 32-й минуте и вывел гостей вперёд, Тэцуси Ямакава на 39-й минуте увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» с четырьмя очками находится на 11-м месте из 12 в турнирной таблице группы А, «Виссел Кобе» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу. На данный момент в группу лидеров Восточного региона также входят австралийский «Мельбурн Сити» (9) и «Сеул» из Южной Кореи (8).