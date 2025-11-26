Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Виссел Кобе, результат матча 26 ноября 2025, счёт 0:2, 5-й тур Лиги чемпионов АФК 2025/2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Виссел Кобе» в матче Лиги чемпионов АФК
Комментарии

Завершён матч 5-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является Леонид Слуцкий, и японский «Виссел Кобе». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала японская команда.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 15:15 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
0 : 2
Виссел Кобе
Кобе, Япония
0:1 Идэгути – 32'     0:2 Ямакава – 39'    

Ёсукэ Идэгути открыл счёт в этой игре на 32-й минуте и вывел гостей вперёд, Тэцуси Ямакава на 39-й минуте увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» с четырьмя очками находится на 11-м месте из 12 в турнирной таблице группы А, «Виссел Кобе» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу. На данный момент в группу лидеров Восточного региона также входят австралийский «Мельбурн Сити» (9) и «Сеул» из Южной Кореи (8).

Календарь Лиги чемпионов АФК
Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК
