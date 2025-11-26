«Нефтехимик» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встретятся «Нефтехимик» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Нефтехимик» на предыдущей стадии Кубка России обыграл «Уфу» в серии пенальти — 1:1 (1:3). «Ростов» занял третье место на групповом этапе Пути РПЛ Группы С и вылетел в Путь регионов.

В рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026 вчера состоялось два матча, в которых встречались московское «Торпедо» с «Балтикой» и тульский «Арсенал» с казанским «Рубином». Победы одержали «Балтика» и «Арсенал».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).