Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Ростов: онлайн трансляция матча Кубка России 2025-2026 начнется в 20:30

«Нефтехимик» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встретятся «Нефтехимик» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нефтехимик» на предыдущей стадии Кубка России обыграл «Уфу» в серии пенальти — 1:1 (1:3). «Ростов» занял третье место на групповом этапе Пути РПЛ Группы С и вылетел в Путь регионов.

В рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026 вчера состоялось два матча, в которых встречались московское «Торпедо» с «Балтикой» и тульский «Арсенал» с казанским «Рубином». Победы одержали «Балтика» и «Арсенал».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА
Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android