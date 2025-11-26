Тренер вратарей сборной Норвегии оценил вероятность вызова Хайкина на чемпионат мира-2026

Тренер вратарей сборной Норвегии Фруде Грудос ответил на вопрос о возможности вызова голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина на чемпионат мира 2026 года.

«Мы не разговаривали с Никитой. Он хороший вратарь. Когда он станет норвежцем, он будет выступать за сборную Норвегии, как и любой другой вратарь. До этого дня это для меня не проблема», — приводит слова Грудоса Odds.

Хайкину 30 лет. Он выступает за норвежский «Будё-Глимт» с 2019 года. В начале мая текущего года агент Хайкина Эмефи Атта рассказал, что футболист занимается получением норвежского паспорта.

В ноябре сборная Норвегии обеспечила путевку на чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Национальная команда России с весны 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.