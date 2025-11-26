Полузащитник «Балтики» Петров: летом мы заложили очень хорошую физическую базу

Полузащитник «Балтики» Илья Петров дал комментарий касательно причин нынешнего уровня игры калиниградской команды, которая на данный момент находится на пятой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Как бы ты объяснил успех «Балтики»?

— Конечно, летом заложили очень хорошую физическую базу, и в голове поменялось многое. Мы стали увереннее в себе, Талалаев верит в нас. Все, наверное, сейчас верят в нас. И мы стали такими. Летом, когда пришли новички, он говорил, что они нам добавят чуть‑чуть уверенности, чуть‑чуть профессионализма. Приходили люди из условного «Партизана», иностранцы. Даниил Уткин пришёл, всю жизнь в РПЛ играл. Они добавили солидности. Наверное, из этого сложилось так, что мы стали солиднее как команда, — сказал Петров в эфире «Матч Премьер».