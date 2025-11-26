Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Петров: летом мы заложили очень хорошую физическую базу

Полузащитник «Балтики» Петров: летом мы заложили очень хорошую физическую базу
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Илья Петров дал комментарий касательно причин нынешнего уровня игры калиниградской команды, которая на данный момент находится на пятой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Как бы ты объяснил успех «Балтики»?
— Конечно, летом заложили очень хорошую физическую базу, и в голове поменялось многое. Мы стали увереннее в себе, Талалаев верит в нас. Все, наверное, сейчас верят в нас. И мы стали такими. Летом, когда пришли новички, он говорил, что они нам добавят чуть‑чуть уверенности, чуть‑чуть профессионализма. Приходили люди из условного «Партизана», иностранцы. Даниил Уткин пришёл, всю жизнь в РПЛ играл. Они добавили солидности. Наверное, из этого сложилось так, что мы стали солиднее как команда, — сказал Петров в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
«Балтика» стала лучшей командой 16-го тура РПЛ по важному статистическому показателю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android