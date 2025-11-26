Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о предстоящем матче с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал комментарий касательно предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Каждый новый матч — это новая история. Обе команды готовят что‑то новое. Мы проводим третий очный матч за короткое время. В каких‑то моментах должны играть по‑другому. Но всё покажет поле. Если газон выдержит, можно сыграть в быстрый футбол. В противном случае придётся подстраиваться», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ»

В первой встрече «Динамо» дома одержало победу со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Кубка России
