Тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о предстоящем матче с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал комментарий касательно предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА.

«Каждый новый матч — это новая история. Обе команды готовят что‑то новое. Мы проводим третий очный матч за короткое время. В каких‑то моментах должны играть по‑другому. Но всё покажет поле. Если газон выдержит, можно сыграть в быстрый футбол. В противном случае придётся подстраиваться», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ»

В первой встрече «Динамо» дома одержало победу со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).