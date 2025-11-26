Полузащитник «Балтики» Петров: Талалаев стал глыбой российского футбола

Полузащитник «Балтики» Илья Петров поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера калиниградской команды Андрея Талалаева. Ранее игрок работал с этим специалистом в юношеской сборной России и нижегородской «Волге».

— Изменился ли Талалаев за эти годы?

— Изменился, стал увереннее в себе, стал глыбой российского футбола. Очень сильный тренер. Раскрывает футболистов. Из недавних раскрыл Ивана Беликова. Плюс мы все очень сильно с ним прибавляем, потому что он даёт постоянно что‑то новое. Какое‑то прибавление идёт от тренировки к тренировке.

— Если вспомнить впечатление, когда ты его впервые видел в юношеской сборной, что было главное тогда? Что запомнилось?

— Требовательность, дисциплина. Мне было чуточку страшно, что на меня в 14 лет он мог прикрикнуть и где‑то напихать — как будто мужику. Было не по себе иногда из‑за его жёсткости.

— «Волга». Как он изменился? Каким ты его помнишь тогда?

— «Волга» была одной из его первых взрослых команд, где он стал главным тренером. Команда выступала не сказать что хорошо — середняк Первой лиги. Там, наверное, были самые сложные сборы для меня, потому что из молодёжного футбола я перешёл в главную команду. Мы были на сборах в Словении, и они очень тяжело дались в то время. Сейчас, когда привыкаешь к нагрузкам, идёт нормальная работа. Я думаю, те новые игроки, что пришли, ощутили на себе, что им тяжело. А кто работает с Андреем Викторовичем уже несколько сборов, уже воспринимает нагрузку легче, — сказал Петров в эфире «Матч Премьер».