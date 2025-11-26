«Нефтехимик» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встретятся «Нефтехимик» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Нефтехимик»: Присяжненко, Ширяев, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Шильцов, Бобёр, Родин, Сухомлинов, Никитин, Машуков.

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Чистяков, Мелёхин, Игнатов, Прохин, Семенчук, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.