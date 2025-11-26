Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Нефтехимик» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встретятся «Нефтехимик» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 18'    

Стали известны стартовые составы команд.

«Нефтехимик»: Присяжненко, Ширяев, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Шильцов, Бобёр, Родин, Сухомлинов, Никитин, Машуков.

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Чистяков, Мелёхин, Игнатов, Прохин, Семенчук, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
