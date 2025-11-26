Дмитрий Кузнецов создаёт медиакоманду «Союз» для участия в испанской Медиалиге Пике

Российский тренер Дмитрий Кузнецов заявил, что собирается создать свою медиафутбольную команду под названием «Союз».

«Моё возвращение в медиафутбол должно состояться на Kings League (испанский медиафутбольный турнир, созданный Жераром Пике. — Прим. «Чемпионата»). Мы создаём команду, представим её зимой, если инвесторам понравится, будем говорить про участие в весеннем сезоне. Сейчас будем собирать свободных игроков.

Название команды — «Союз»: символично с СССР, логотип — Кремль, серп и молот. Будем набирать так же игроков из 2DROTS, кто изъявит желание, когда я там тренировал. Самое главное — финансирование, не люблю обманывать людей», — приводит слова Кузнецова телеграм-канал «Крысева».

В качестве тренера на профессиональном уровне Кузнецов работал в штабе «Нижнего Новгорода» «Рубина», казахстанского «Иртыша», «Гераклиона», клуба «Металлург-Видное». Наибольшую известность на этом посту он получил, возглавив 2DROTS в медийном футболе. Специалист покинул команду в июне 2025 года, после чего в середине июля возглавил «БроукБойз», откуда ушёл в сентябре после вылета из Кубка России.