ЦСКА и «Спартак» обратились в ЭСК РФС по итогам дерби
ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на пятой минуте матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1), когда судья Сергей Карасёв не назначил пенальти. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
Также ЦСКА просит рассмотреть эпизод на 43-й минуте матча с засчитанным голом защитника «Спартака» Игоря Дмитриева.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть момент на 61-й минуте матча по неназначенному пенальти с участием защитника ЦСКА Дивеева (отмене после просмотра VAR).
На данный момент «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.
