ЦСКА и «Спартак» обратились в ЭСК РФС по итогам дерби

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на пятой минуте матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1), когда судья Сергей Карасёв не назначил пенальти. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также ЦСКА просит рассмотреть эпизод на 43-й минуте матча с засчитанным голом защитника «Спартака» Игоря Дмитриева.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть момент на 61-й минуте матча по неназначенному пенальти с участием защитника ЦСКА Дивеева (отмене после просмотра VAR).

На данный момент «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.