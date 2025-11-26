Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Оренбург»: Кривцов открыл счёт на четвёртой минуте
В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и «Оренбург». Команды играют на стадионе«Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4'     2:0 Кордоба – 57'    

На четвёртой минуте полузащитник хозяев Никита Кривцов открыл счёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В первой встрече «Краснодар» на выезде одержал победу со счётом 3:1.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
