Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Лучано Спаллетти признался в любви к России, отвечая на вопрос перед матчем с «Будё-Глимт»

Лучано Спаллетти признался в любви к России, отвечая на вопрос перед матчем с «Будё-Глимт»
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти, ранее работавший в санкт-петербургском «Зените», перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Будё-Глимт» (3:2) высказался об игре в холодную погоду в Норвегии.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Бломберг – 27'     1:1 Опенда – 48'     1:2 Маккенни – 59'     2:2 Брунстад – 87'     2:3 Дэвид – 90+1'    

«Друг мой, я провёл шесть лет в России, с этой улыбкой, излучающей уверенность. Уже многое пережил, потому что в Россию идут работать тренерами и уезжают через три месяца. Я провёл там шесть лет, у меня там родилась дочь, потому что мне нравилась Россия», — сказал Спаллетти на предматчевой пресс-конференции.

После встречи итальянский специалист также дал комментарий касательно холодной погоды, продолжая диалог.

«Друг мой, ты знаешь только холод в своём городе. Этого недостаточно, чтобы выигрывать матчи», — заявил тренер во время послематчевой пресс-конференции.

После этой игры «Будё-Глимт» с двумя очками продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы. «Ювентус» с шестью очками занимает на данный момент 21-е место.

В следующем туре «Будё-Глимт» 10 декабря на выезде встретится с «Боруссией», «Ювентус» в тот же день примет на своём поле «Пафос».

