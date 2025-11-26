Лучано Спаллетти признался в любви к России, отвечая на вопрос перед матчем с «Будё-Глимт»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти, ранее работавший в санкт-петербургском «Зените», перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Будё-Глимт» (3:2) высказался об игре в холодную погоду в Норвегии.

«Друг мой, я провёл шесть лет в России, с этой улыбкой, излучающей уверенность. Уже многое пережил, потому что в Россию идут работать тренерами и уезжают через три месяца. Я провёл там шесть лет, у меня там родилась дочь, потому что мне нравилась Россия», — сказал Спаллетти на предматчевой пресс-конференции.

После встречи итальянский специалист также дал комментарий касательно холодной погоды, продолжая диалог.

«Друг мой, ты знаешь только холод в своём городе. Этого недостаточно, чтобы выигрывать матчи», — заявил тренер во время послематчевой пресс-конференции.

После этой игры «Будё-Глимт» с двумя очками продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы. «Ювентус» с шестью очками занимает на данный момент 21-е место.

В следующем туре «Будё-Глимт» 10 декабря на выезде встретится с «Боруссией», «Ювентус» в тот же день примет на своём поле «Пафос».