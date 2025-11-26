«Рубин» обратился в ЭСК по двум моментам матча с «Ахматом»

«Рубин» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 40-й минуте матча, в котором арбитр Павел Кукуян не удалил игрока «Ахмата» Надера Гандри за жёсткий фол на форварде казанцев Мирлинде Даку. Эпизод случился в игре 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Рубин» обыграл соперника 1:0.

Также «Рубин» просит рассмотреть эпизод на 70-й минуте с неназначенным пенальти за фол Турпал-Али Ибишева.

27-летний албанский форвард покинул поле на 87-й минуте, но не самостоятельно, а на электрокаре. Даку стал автором единственного гола в матче и принёс казанцам три очка. Сейчас «Рубин» идёт на седьмой строчке турнирной таблицы с 23 очками, а сам Даку, забивший девять мячей, на второй строчке гонки бомбардиров.