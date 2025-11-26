Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» обратился в ЭСК по двум моментам матча с «Ахматом»

«Рубин» обратился в ЭСК по двум моментам матча с «Ахматом»
Комментарии

«Рубин» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 40-й минуте матча, в котором арбитр Павел Кукуян не удалил игрока «Ахмата» Надера Гандри за жёсткий фол на форварде казанцев Мирлинде Даку. Эпизод случился в игре 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Рубин» обыграл соперника 1:0.

Также «Рубин» просит рассмотреть эпизод на 70-й минуте с неназначенным пенальти за фол Турпал-Али Ибишева.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

27-летний албанский форвард покинул поле на 87-й минуте, но не самостоятельно, а на электрокаре. Даку стал автором единственного гола в матче и принёс казанцам три очка. Сейчас «Рубин» идёт на седьмой строчке турнирной таблицы с 23 очками, а сам Даку, забивший девять мячей, на второй строчке гонки бомбардиров.

Материалы по теме
Даку эффектно прервал жуткую безголевую серию! Но закончилось всё драмой. Видео
Даку эффектно прервал жуткую безголевую серию! Но закончилось всё драмой. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android