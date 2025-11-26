Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кривцов получил жёлтую за празднование в маске Человека-паука и пропустит матч в Кубке

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отпраздновал гол в ворота «Оренбурга» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, надев маску Человека-паука. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте матча Кривцов открыл счёт с передачи Густаво Фуртадо. Отметим, после празднования гола Кривцов получил жёлтую карточку, из-за перебора которых полузащитник пропустит следующий матч в турнире.

Фото: Кадр из трансляции

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).