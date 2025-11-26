Скидки
Глава ФИФА Джанни Инфантино получил гражданство Ливана

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино получил гражданство Ливана. По словам функционера, соответствующее решение принял президент Ливана Джозеф Халил Аун. О предоставлении ему гражданства Инфантино сообщил сам в своих соцсетях.

«Для меня было большой честью получить гражданство Ливана! Мне предоставил его президент страны Жозеф Халил Аун, с которым я встретился сегодня в Бейруте, чтобы обсудить развитие футбола, то, как мы можем сотрудничать, чтобы продолжать использовать футбол как рычаг для укрепления мира и расширения возможностей молодых людей по всей планете. У нас прошло конструктивное общение», — написал функционер в своих соцсетях.

Как информирует официальный сайт Ливанской федерации футбола (LFA), данный шаг имеет символическое значение. Он подтверждает признание Ливаном роли, которую глава ФИФА играет в развитии игры, а также его постоянной поддержки ливанского футбола. Во время встречи в Бейруте господин Инфантино преподнёс ливанскому лидеру официальный мяч чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. На мяче было выгравировано имя президента Ливана. Кроме того, представитель ФИФА вручил Жозефу Халилу Ауну памятные подарки от имени федерации.

Джанни Инфантино, которому 55 лет, возглавляет ФИФА с 2019 года. До своего назначения на пост главы мировой футбольной организации, начиная с октября 2009 года, он занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Руководитель ФИФА уже является обладателем гражданств Италии и Швейцарии. Он состоит в браке с Линой Аль-Ашкар, уроженкой Ливана.

