Сборная России поздравила Владислава Радимова с юбилеем

Сборная России в официальном телеграм-канале поздравила с днём рождения бывшего футболиста команды Владислава Радимова. Сегодня, 26 ноября, Радимову исполнилось 50 лет.

«Владиславу Радимову – 50! За сборную России экс-полузащитник провёл 33 матча и забил три мяча.

Поздравляем Владислава Николаевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех сферах жизни!» — сказано в сообщении российской национальной команды.

На протяжении игровой карьеры Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», «Зенит», «Крылья Советов» и другие команды. Наибольшее количество трофеев футболист завоевал в составе клуба с берегов Невы: чемпионство, Кубок Премьер-Лиги, Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.