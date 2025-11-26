Фанаты ЦСКА вывесили на трибуне баннер в честь Никиты Симоняна

Болельщики московского ЦСКА почтили память ранее ушедшего из жизни легендарного нападающего сборной СССР и «Спартака» Никиты Симоняна.

Соответствующий баннер размещён на домашней арене московского клуба на втором матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Николай Баранов.

Фото: Николай Баранов/«Чемпионат»

Никиты Симоняна не стало 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания с лучшим бомбардиром в истории «Спартака» пройдёт на домашней арене красно-белых завтра, 27 ноября. Затем Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Сегодня, 26 ноября, Симоняна отпели в Армянском храмовом комплексе.