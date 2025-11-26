Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наставник «Челси» Мареска: не стоит сравнивать Эстевао и Ямаля с Месси и Роналду

Наставник «Челси» Мареска: не стоит сравнивать Эстевао и Ямаля с Месси и Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Барселоной» со счётом 3:0 в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА высказался о молодых футболистах. Наставник призвал не сравнивать юных Эстевао и Ламина Ямаля с такими легендами футбола, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. По мнению специалиста, такие сравнения создают чрезмерное давление на молодых игроков.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Гол Эстевао [«Барселоне»] напомнил мне мяч, что он забил нам на клубном чемпионате мира. Очень похож, те же действия.

Ему нужно расслабиться, нужно наслаждаться своей игрой, играть в футбол. Он и Ламин [Ямаль] в свои 18 лет ещё такие молодые ребята, если говорить о Роналду и Месси, это слишком большое давление для таких молодых ребят, как они. Им нужно приходить на тренировку счастливыми, однако если сравнивать их с теми двумя, это уже слишком», — приводит слова Марески Sky Sports.

После завершения этого игрового дня лондонский клуб, набрав 10 очков, занимает пятую строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Барселона» располагается на 15-м месте с семью очками.

Материалы по теме
«Наконец-то он забил с правой!» Кукурелья — о форварде «Челси» Эстевао
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android