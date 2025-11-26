Наставник «Челси» Мареска: не стоит сравнивать Эстевао и Ямаля с Месси и Роналду

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Барселоной» со счётом 3:0 в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА высказался о молодых футболистах. Наставник призвал не сравнивать юных Эстевао и Ламина Ямаля с такими легендами футбола, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. По мнению специалиста, такие сравнения создают чрезмерное давление на молодых игроков.

«Гол Эстевао [«Барселоне»] напомнил мне мяч, что он забил нам на клубном чемпионате мира. Очень похож, те же действия.

Ему нужно расслабиться, нужно наслаждаться своей игрой, играть в футбол. Он и Ламин [Ямаль] в свои 18 лет ещё такие молодые ребята, если говорить о Роналду и Месси, это слишком большое давление для таких молодых ребят, как они. Им нужно приходить на тренировку счастливыми, однако если сравнивать их с теми двумя, это уже слишком», — приводит слова Марески Sky Sports.

После завершения этого игрового дня лондонский клуб, набрав 10 очков, занимает пятую строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Барселона» располагается на 15-м месте с семью очками.