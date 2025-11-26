Скидки
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы не гонимся за статусом народной команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые ориентируются во многом на молодую и семейную аудиторию и не гонятся за статусом народной команды.

— В последнее время активно обсуждается тема народной команды в России. Кто-то исторически считает таковой «Спартак», кто-то «Зенит», «Локомотив» или даже «Торпедо». Что нужно сделать «Динамо», чтобы стать народной командой?
— В России с этим статусом ассоциируется прежде всего другой клуб. Поэтому чувствуется, что в этом вопросе заложена некая провокация. У нас немного другое позиционирование. Вы видите, мы ориентируемся на разную аудиторию, во многом на молодую, семейную. Поэтому не гонимся за статусом народной команды, — приводит слова Пивоварова Legalbet.

«Были отголоски футбола Лички». Шаронов — об изменениях в игре «Динамо» после Карпина
