Фанаты ЦСКА поддержали Евгения Алдонина на матче Кубка России с «Динамо» Махачкала
Болельщики ЦСКА на трибунах «ВЭБ Арены» во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России разместили баннер со словами поддержки для бывшего полузащитника команды Евгения Алдонина.
Ранее в прессе появилась информация, что бывшему хавбеку диагностировали рак желудка.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8' 1:1 Аларкон – 68'
Фото: Николай Баранов/«Чемпионат»
«Женя Алдонин, мы с тобой», — гласит фраза на баннере.
Ранее Алдонин поблагодарил всех за поддержку, заявив, что в борьбе с недугом у него есть шансы, за которые он и держится. Полузащитник играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, выиграв с командой, помимо Кубка УЕФА, 11 трофеев в России. За сборную России отыграл 29 матчей в период с 2002 по 2007 год.
Материалы по теме
Комментарии
