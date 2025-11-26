Скидки
Главная Футбол Новости

Фанаты ЦСКА поддержали Евгения Алдонина на матче Кубка России с «Динамо» Махачкала

Комментарии

Болельщики ЦСКА на трибунах «ВЭБ Арены» во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России разместили баннер со словами поддержки для бывшего полузащитника команды Евгения Алдонина.

Ранее в прессе появилась информация, что бывшему хавбеку диагностировали рак желудка.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'    

Фото: Николай Баранов/«Чемпионат»

«Женя Алдонин, мы с тобой», — гласит фраза на баннере.

Ранее Алдонин поблагодарил всех за поддержку, заявив, что в борьбе с недугом у него есть шансы, за которые он и держится. Полузащитник играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, выиграв с командой, помимо Кубка УЕФА, 11 трофеев в России. За сборную России отыграл 29 матчей в период с 2002 по 2007 год.

