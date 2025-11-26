Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар: как остановить Мбаппе? Он уже остановился

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящем матче с «Реалом» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

— Все говорят, что это шанс для «Олимпиакоса», учитывая травмы игроков «Реала». Что вы скажете своим игрокам, чтобы убедить их?

— То, что вы говорите, — одно, а то, что мы внутри думаем, — другое. Разные точки зрения. Это тяжёлый матч, неважно, какой состав выставит «Реал», потому их футболисты очень сильны. И они не дадут нам никакого преимущества: нам придётся побеждать самим.

— Важно ли начинать атаковать очень рано, чтобы удивить их таким образом?

— Не думаю, что мы сможем их удивить, как и они не смогут удивить нас. Нам нужно проявить себя максимально. И если это означает первыми атаковать, тем лучше. Но побеждает не та команда, которая чаще атакует, а та, которая максимально использует свои шансы.

— Как можно остановить Мбаппе?

— Он ведь уже остановился, да? Если он не забил в трёх матчах, значит, он остановился. Так? Ну и пусть продолжает (Мбаппе не забивает в трёх матчах «Реала» подряд. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Мендилибара AS.