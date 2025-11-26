Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» возобновил контакты с представителями вратаря «Милана» Мика Меньяна — Тавольери

«Челси» возобновил контакты с представителями вратаря «Милана» Мика Меньяна — Тавольери
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский футбольный клуб «Челси» вновь связался с представителями вратаря «Милана» Мика Меньяна. Информацию об этом сообщил журналист Саша Тавольери в своём аккаунте в соцсети Х. По данным источника, «синие» по-прежнему стремятся подписать голкипера на бесплатной основе.

Ситуация вокруг французского футболиста связана с его текущим контрактом. 30-летний Мик Меньян, по сообщениям, не планирует продлевать трудовой договор с «Миланом», срок которого истекает ближайшим летом. Данный факт открывает возможность для потенциального перехода игрока в статусе свободного агента.
В случае, если лондонский клуб успешно подпишет нового вратаря, есть вероятность изменений в текущем составе команды. Отмечается, что «Челси» предпримет попытку найти решение по Филипу Йоргенсену.

В текущем сезоне Меньян провёл 13 матчей во всех турнирах. За этот период вратарь пропустил девять голов, а также семь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, оформив «сухие» матчи.

Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Меньяна оценивается в € 25 млн.

Материалы по теме
«Интер» — «Милан»: Меньян отразил удар Чалханоглу с пенальти на 74-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android