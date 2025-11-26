Скидки
Футбольный союз Сербии выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Футбольный союз Сербии выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный союз Сербии выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна.

«Никита Симонян — легендарный футболист московского «Спартака» и сборной СССР, тренер скончался в возрасте 99 лет. Он оставил глубокий след в «Спартаке», с которым выиграл множество трофеев и запомнился как лучший бомбардир в истории клуба.

На международной арене Симонян оставил столь же сильный след. В футболке сборной он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, обыграв в финале сборную Югославии.

После окончания игровой карьеры он посвятил себя тренерской работе, выигрывал титулы со «Спартаком» и «Араратом» из Еревана, а затем стал тренером сборной СССР. В течение многих лет занимал руководящие должности в Российском футбольном союзе.

Симонян пользовался большим уважением во всем мире. Он был близким другом Пеле и Марадоны, которые считали его одним из самых влиятельных и выдающихся представителей советского футбола. Таким образом, Симонян принял участие вместе с легендами мирового футбола в церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года в Москве, участие в котором принимала сборная Сербии.

Никиту Симоняна будут помнить как одного из самых важных футболистов и спортивных работников – символа эпохи и человека, имя которого навсегда вписано в историю футбола», — говорится в сообщении организации в социальной сети Х.

