«Нефтехимик» — «Ростов»: Иван Комаров вывел гостей вперёд на 18-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встречаются «Нефтехимик» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). На данный момент счёт 0:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Иван Комаров открыл счёт в этой игре и вывел «Ростов» вперёд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.