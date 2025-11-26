Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нефтехимик» — «Ростов»: Иван Комаров вывел гостей вперёд на 18-й минуте

«Нефтехимик» — «Ростов»: Иван Комаров вывел гостей вперёд на 18-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встречаются «Нефтехимик» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). На данный момент счёт 0:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 18'    

На 18-й минуте Иван Комаров открыл счёт в этой игре и вывел «Ростов» вперёд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android