Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Быстров — о жёлтой Даку: если бы у Бердыева так кто-то сделал, с базы бы месяц не вышел

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о жёлтой карточке нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за удар на трибуны в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

«Когда знаешь что впереди матч с лидером, тебе нужно команде помочь, а ты берёшь и это дурацкое действие делаешь. Вообще необоснованно. Каждый игрок знает, что это жёлтая карточка. Если бы у Курбана Бекиевича [Бердыева] так кто-то сделал, как Даку, он бы, наверное, с базы месяц не вышел или руку бы ему отрубили или ногу в капкан», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, на 76-й минуте встречи Даку после своего гола во время празднования попросил кинуть ему мяч, по которому ударил со всей силы и отправил в сторону трибун. Главный арбитр матча Павел Кукуян показал форварду жёлтую карточку за неспортивное поведение.

В следующем туре казанский клуб встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 30 ноября.

«Рубин» обратился в ЭСК по двум моментам матча с «Ахматом»
Комментарии
