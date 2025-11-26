Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Оренбург»: Батчи забил третий гол «быков» на 72-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Краснодар» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте нападающий хозяев Жоау Батчи забил третий гол в матче. Ранее форвард Джон Кордоба удвоил преимущество «быков».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В первой встрече «Краснодар» на выезде одержал победу со счётом 3:1.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).