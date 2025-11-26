«Так происходит в любом большом клубе». Мендилибар — о конфликте Винисиуса и Алонсо

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» прокомментировал информацию о предполагаемом конфликте между нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором и возглавляющим команду Хаби Алонсо.

«Так происходит в «Реале», да и в любом большом клубе: как только подряд идут два плохих результата, начинаются проблемы… Даже если таких трудностей и нет! Но проблемы начинают вылезать наружу. В этом смысле и игроки, и Хаби понимают, о чём речь. Им тяжело, но они лидируют в лиге, так что всё не так уж и плохо. У Хаби хорошие связи в клубе: он без проблем продолжит работать и будет выкладываться по полной. Алонсо — фантастический тренер, он это доказал. Мне больше нечего добавить», — приводит слова Мендилибара AS.