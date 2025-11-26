Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Футбол Новости

«Так происходит в любом большом клубе». Мендилибар — о конфликте Винисиуса и Алонсо

Аудио-версия:
Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» прокомментировал информацию о предполагаемом конфликте между нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором и возглавляющим команду Хаби Алонсо.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Так происходит в «Реале», да и в любом большом клубе: как только подряд идут два плохих результата, начинаются проблемы… Даже если таких трудностей и нет! Но проблемы начинают вылезать наружу. В этом смысле и игроки, и Хаби понимают, о чём речь. Им тяжело, но они лидируют в лиге, так что всё не так уж и плохо. У Хаби хорошие связи в клубе: он без проблем продолжит работать и будет выкладываться по полной. Алонсо — фантастический тренер, он это доказал. Мне больше нечего добавить», — приводит слова Мендилибара AS.

Материалы по теме
The Athletic раскрыл полную историю и причину конфликта Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
