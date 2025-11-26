ЦСКА переиграл махачкалинское «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Окончен ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играли ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Победу со счётом 2:1 в основное время одержали армейцы, в первой встрече «Динамо» дома победило — 1:0. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 5:4. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» («Арена ЦСКА») в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

На восьмой минуте Андрес Аларкон открыл счёт в этой игре и вывел динамовцев вперёд. На 70-й минуте Аларкон отличился автоголом, а на 90-й минуте Матия Попович забил второй мяч армейцев в этой игре. В серии пенальти победили армейцы.

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром», махачкалинское «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов — соперником команды станет победитель противостояния «Нефтехимика» и «Ростова».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.