«Краснодар» вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, разгромив «Оренбург»

Сегодня, 26 ноября, завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Краснодаром» и «Оренбургом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, одержали хозяева со счётом 4:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в полуфинал Пути РПЛ, обыграв «Оренбург» со счётом 7:1 по сумме двух встреч.
На четвёртой минуте полузащитник хозяев Никита Кривцов открыл счёт. На 57-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество «быков». На 72-й минуте форвард «Краснодара» Жоау Батчи забил третий гол в ворота «Оренбурга». На 86-й минуте защитник хозяев Жубал довёл счёт до разгромного — 4:0.
В 1/2 финала «Краснодар» сыграет с победителем пары ЦСКА — «Динамо» Махачкала. «Оренбург» продолжит участие в турнире в Пути регионов.
- 26 ноября 2025
