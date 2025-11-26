Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Оренбург, результат матча 26 ноября 2025, счет 4:0, Кубок России 2025/2026

«Краснодар» вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, разгромив «Оренбург»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Краснодаром» и «Оренбургом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, одержали хозяева со счётом 4:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в полуфинал Пути РПЛ, обыграв «Оренбург» со счётом 7:1 по сумме двух встреч.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4'     2:0 Кордоба – 57'     3:0 Батчи – 71'     4:0 Жубал – 85'    

На четвёртой минуте полузащитник хозяев Никита Кривцов открыл счёт. На 57-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество «быков». На 72-й минуте форвард «Краснодара» Жоау Батчи забил третий гол в ворота «Оренбурга». На 86-й минуте защитник хозяев Жубал довёл счёт до разгромного — 4:0.

В 1/2 финала «Краснодар» сыграет с победителем пары ЦСКА — «Динамо» Махачкала. «Оренбург» продолжит участие в турнире в Пути регионов.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android