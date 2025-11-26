«Копенгаген» — «Кайрат»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Копенгаген» и «Кайрат». Встреча состоится на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступит Ник Уолш (Шотландия). Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Копенгаген»: Котарски, Перейра, Хацидиакос, Лопес, Судзуки, Лерагер, Клем, Классон, Ларссон, Роберт, Дадасон.

«Кайрат»: Анарбеков, Мрынский, Сорокин, Широбоков, Касабулат, Глейзер, Тапалов, Громыко, Жоржинью, Сатпаев, Эдмилсон.

Перед этой игрой «Копенгаген» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Кайрат» с аналогичным количеством очков располагается в той же её части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.