Уэйн Руни: у «Арсенала» давно не было такого шанса выиграть ЛЧ

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение о перспективах лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов. Он считает, что «канониры» способны выиграть главный европейский клубный турнир. По мнению Руни, у лондонского клуба давно не было столь благоприятной возможности для завоевания трофея.

«У «Арсенала» давно не было такого шанса выиграть ЛЧ. Клуб хорошо поработал над составом и очень сильно выступает в АПЛ.

Думаю, у них уже давно не было такого шанса победить. В их стартовом составе выходят хорошие футболисты, в запасе тоже есть хорошие футболисты, если вдруг будут травмы. Клуб очень хорошо поработал над составом и очень сильно выступает в АПЛ. Если они смогут перенести такую игру и в ЛЧ, будут очень хорошие шансы», — приводит слова Руни ESPN.

На данный момент «Арсенал» набрал 12 очков и делит первое место в сводной таблице турнира с мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером». Сегодня «Арсенал» проведёт важный матч в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».