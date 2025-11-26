Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни: у «Арсенала» давно не было такого шанса выиграть ЛЧ

Уэйн Руни: у «Арсенала» давно не было такого шанса выиграть ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение о перспективах лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов. Он считает, что «канониры» способны выиграть главный европейский клубный турнир. По мнению Руни, у лондонского клуба давно не было столь благоприятной возможности для завоевания трофея.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Арсенала» давно не было такого шанса выиграть ЛЧ. Клуб хорошо поработал над составом и очень сильно выступает в АПЛ.

Думаю, у них уже давно не было такого шанса победить. В их стартовом составе выходят хорошие футболисты, в запасе тоже есть хорошие футболисты, если вдруг будут травмы. Клуб очень хорошо поработал над составом и очень сильно выступает в АПЛ. Если они смогут перенести такую игру и в ЛЧ, будут очень хорошие шансы», — приводит слова Руни ESPN.

На данный момент «Арсенал» набрал 12 очков и делит первое место в сводной таблице турнира с мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером». Сегодня «Арсенал» проведёт важный матч в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».

Материалы по теме
«Арсенал» — «Бавария»: прогноз на матч 26 ноября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android