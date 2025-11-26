Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол Новости

Джон Кордоба догнал по голам лучшего бомбардира «Краснодара» Фёдора Смолова
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отметился забитым мячом в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Оренбургом» (4:0) и повторил рекорд Фёдора Смолова по количеству голов за краснодарский клуб.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4'     2:0 Кордоба – 57'     3:0 Батчи – 71'     4:0 Жубал – 85'    

Таким образом, Кордоба забил свой 68-й гол за «Краснодар», сравнявшись по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории клуба Смоловым.

32-летний колумбиец выступает за краснодарский клуб с 2021 года. Всего на счету Кордобы 137 матчей за «Краснодар», в которых он отметился 68 забитыми голами и 32 результативными передачами.

Смолов играл в составе «быков» с 2015 по 2018 год и с 2024 по 2025-й. Всего он провёл 125 матчей за «Краснодар», забил 68 голов и сделал 24 передачи.

