ЦСКА и «Краснодар» встретятся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Поделиться
Определилась одна из полуфинальных пар Пути РПЛ Фонбет Кубка России: на этой стадии турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4' 2:0 Кордоба – 57' 3:0 Батчи – 71' 4:0 Жубал – 85'
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8' 1:1 Аларкон – 68' 2:1 Попович – 90'
На стадии 1/4 финала соревнования «быки» победили «Оренбург»: в первой игре южане добились победы со счётом 3:1, а в ответной встрече разгромили соперника — 4:0. Армейцы в первой встрече уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1), но в ответной игре добились победы со счётом 2:1, в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:4.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
21:09
-
20:58
-
20:55
-
20:45
-
20:40
-
20:34
-
20:30
-
20:27
-
20:15
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:47
-
19:47
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:18
-
19:06
-
19:04
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:39
-
18:31
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:16
-
18:13