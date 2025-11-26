ЦСКА и «Краснодар» встретятся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Определилась одна из полуфинальных пар Пути РПЛ Фонбет Кубка России: на этой стадии турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар».

На стадии 1/4 финала соревнования «быки» победили «Оренбург»: в первой игре южане добились победы со счётом 3:1, а в ответной встрече разгромили соперника — 4:0. Армейцы в первой встрече уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1), но в ответной игре добились победы со счётом 2:1, в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:4.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.