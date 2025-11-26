Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Комментарии

Определилась одна из полуфинальных пар Пути РПЛ Фонбет Кубка России: на этой стадии турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4'     2:0 Кордоба – 57'     3:0 Батчи – 71'     4:0 Жубал – 85'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'     2:1 Попович – 90'    

На стадии 1/4 финала соревнования «быки» победили «Оренбург»: в первой игре южане добились победы со счётом 3:1, а в ответной встрече разгромили соперника — 4:0. Армейцы в первой встрече уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1), но в ответной игре добились победы со счётом 2:1, в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:4.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

