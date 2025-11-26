«Локомотив» — «Спартак»: Батраков открыл счёт на 25-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте полузащитник хозяев Алексей Батраков открыл счёт в матче.

В первой встрече «Спартак» дома одержал победу со счётом 3:1. В составе «Спартака» забили Ливай Гарсия и Маркиньос. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Единственный гол железнодорожников на счету Алексея Батракова.