«Локомотив» — «Спартак»: Батраков открыл счёт на 25-й минуте
В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'
На 25-й минуте полузащитник хозяев Алексей Батраков открыл счёт в матче.
В первой встрече «Спартак» дома одержал победу со счётом 3:1. В составе «Спартака» забили Ливай Гарсия и Маркиньос. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Единственный гол железнодорожников на счету Алексея Батракова.
Комментарии
