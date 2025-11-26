«Копенгаген» — «Кайрат»: Дадасон вывел датскую команду вперёд на 26-й минуте
В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Копенгаген» и «Кайрат». Игра проходит на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступает Ник Уолш (Шотландия). На данный момент счёт 1:0 в пользу датской команды. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26' 2:0 Дж. Ларссон – 59' 3:0 Роберт – 73' 3:1 Сатпаев – 81' 3:2 Байбек – 90'
На 26-й минуте Виктор Дадасон открыл счёт в этой игре и вывел датскую команду.
Перед этой игрой «Копенгаген» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Кайрат» с аналогичным количеством очков располагается в той же её части.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии
