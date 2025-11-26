Скидки
Фанаты «Спартака» вывесили на трибуне баннер в честь Никиты Симоняна

Фанаты «Спартака» вывесили на трибуне баннер в честь Никиты Симоняна
Болельщики московского «Спартака» почтили память недавно ушедшего из жизни легендарного нападающего красно-белых и сборной СССР Никиты Симоняна. Фанаты разместили баннер на стадионе «РЖД Арена» на ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Илья Никульников.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'    

Никиты Симоняна не стало 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания с лучшим бомбардиром в истории «Спартака» пройдёт на домашней арене красно-белых завтра, 27 ноября. Затем Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Сегодня, 26 ноября, Симоняна отпели в Армянском храмовом комплексе.

