Фанаты «Спартака» вывесили на трибуне баннер в честь Никиты Симоняна

Болельщики московского «Спартака» почтили память недавно ушедшего из жизни легендарного нападающего красно-белых и сборной СССР Никиты Симоняна. Фанаты разместили баннер на стадионе «РЖД Арена» на ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Илья Никульников.

Никиты Симоняна не стало 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания с лучшим бомбардиром в истории «Спартака» пройдёт на домашней арене красно-белых завтра, 27 ноября. Затем Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Сегодня, 26 ноября, Симоняна отпели в Армянском храмовом комплексе.