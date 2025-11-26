Лукаш Подольски надеется на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Лукаш Подольски выразил надежду, что его бывший клуб станет чемпионом Англии в текущем сезоне. В своём комментарии футболист, ныне выступающий за «Гурник Забже», оценил текущее состояние команды.

«Надеюсь, что они выиграют титул чемпиона Англии, у них определенно есть потенциал. На данный момент они доминируют и чрезвычайно сильны в обороне. Это стало очевидным после их домашней победы над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 на выходных, которую я видел.

Это сплочённая команда, которая также опасна в атаке. Опасность может представлять кто угодно – будь то Троссард, Эзе или Сака, в то время как Дьёкереш, Хаверц и Эдегор по-прежнему травмированы.Но сейчас сезон действительно в самом разгаре. Они хотят финишировать в первой восьмёрке в Лиге чемпионов, а затем начнётся стадия плей-офф. Посмотрим, смогут ли они справиться с давлением. Возможно, им не хватает опыта», — приводит слова Подольски официальный сайт мюнхенской «Баварии».