ПСЖ — Тоттенхэм: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, 26 ноября

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 26 ноября, на французском стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» сыграет с английским «Тоттенхэмом». Начало встречи запланировано на 23:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Шевалье, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Нджанту, Баркола.

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Ромеро, Ван де Вен, Грей, Порро, Сарр, Бергвалль, Бентанкур, Муани, Ришарлисон.

«ПСЖ» в четырёх матчах набрал девять очков и занимает в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов седьмое место. У «Тоттенхэма» за это же количество матчей восемь очков и 12-е место.

«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Реванш за Суперкубок УЕФА? Забудьте
