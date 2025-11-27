«Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и ПСВ из Эйндховена. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали красно-белые. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Иван Перишич на шестой минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Доминик Собослаи на 16-й минуте сравнял счёт. Гус Тиль вновь обеспечил красно-белым преимущество на 56-й минуте. Коухаиб Дриош увеличил разрыв в счёте на 73-й минуте, а на 90+1-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Ливерпуль» с девятью очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, ПСВ с восемью очками находится в той же её части.

В следующем туре «красные» 9 декабря на выезде встретятся с «Интером», красно-белые в тот же день примут на своём поле «Атлетико».