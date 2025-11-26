В Армянском храме в Москве состоялось отпевание Никиты Симоняна

В Армянском храмовом комплексе состоялась церемония отпевания легендарного футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Союз армян России.

Церемонию провёл глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян на армянском языке. На отпевании также присутствовали родные и близкие Симоняна, а также глава Союза армян России Ара Абрамян.

Никиты Симоняна не стало 23 ноября на 100-м году жизни. Прощание с футболистом состоится 27 ноября 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а захоронен он будет на Ваганьковском кладбище.