«Арсенал» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Москера, Льюис-Скелли, Райс, Мерино, Троссард, Субименди, Сака, Эзе.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Та, Лаймер, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Карл, Кейн.

В минувшем туре «канониры» разгромили пражскую «Славию» со счётом 3:0. Немецкий гранд обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. В следующем туре «Арсенал» встретится с «Брюгге» (10 декабря), а «Бавария» — со «Спортингом» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.