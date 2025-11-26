Игрок «Спартака» Пабло Солари пропустит следующий матч Кубка России из-за дисквалификации

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари пропустит следующий матч Фонбет Кубка России из-за дисквалификации. Футболист получил жёлтую карточку в игре 1/4 финала Пути РПЛ с «Локомотивом».

Солари получил предупреждение на 30-й минуте встречи. Оно стало для полузащитника вторым в нынешней стадии плей-офф Кубка, что автоматически ведёт к дисквалификации футболиста на один матч.

В случае победы по сумме двух матчей «Спартак» выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ, где встретится с победителем пары «Зенит» — «Динамо» Москва, которые сыграют завтра, 27 ноября. Если красно-белые потерпят поражение, продолжат участие в турнире в Пути регионов.