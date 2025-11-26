Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Пабло Солари пропустит следующий матч Кубка России из-за дисквалификации

Игрок «Спартака» Пабло Солари пропустит следующий матч Кубка России из-за дисквалификации
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари пропустит следующий матч Фонбет Кубка России из-за дисквалификации. Футболист получил жёлтую карточку в игре 1/4 финала Пути РПЛ с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

Солари получил предупреждение на 30-й минуте встречи. Оно стало для полузащитника вторым в нынешней стадии плей-офф Кубка, что автоматически ведёт к дисквалификации футболиста на один матч.

В случае победы по сумме двух матчей «Спартак» выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ, где встретится с победителем пары «Зенит» — «Динамо» Москва, которые сыграют завтра, 27 ноября. Если красно-белые потерпят поражение, продолжат участие в турнире в Пути регионов.

Материалы по теме
«Спартак» не общался с Пабло Солари по будущему в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android