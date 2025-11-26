Игрок «Спартака» Пабло Солари пропустит следующий матч Кубка России из-за дисквалификации
Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари пропустит следующий матч Фонбет Кубка России из-за дисквалификации. Футболист получил жёлтую карточку в игре 1/4 финала Пути РПЛ с «Локомотивом».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25' 1:1 Угальде – 43' 1:2 Маркиньос – 53' 1:3 Солари – 57' 2:3 Комличенко – 90+8'
Солари получил предупреждение на 30-й минуте встречи. Оно стало для полузащитника вторым в нынешней стадии плей-офф Кубка, что автоматически ведёт к дисквалификации футболиста на один матч.
В случае победы по сумме двух матчей «Спартак» выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ, где встретится с победителем пары «Зенит» — «Динамо» Москва, которые сыграют завтра, 27 ноября. Если красно-белые потерпят поражение, продолжат участие в турнире в Пути регионов.
