«Копенгаген» — «Кайрат»: Ларссон удвоил преимущество хозяев поля на 59-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Копенгаген» и «Кайрат». Игра проходит на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступает Ник Уолш (Шотландия). На данный момент счёт 2:0 в пользу датской команды. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев поля. Ранее, на 26-й минуте, Виктор Дадасон открыл счёт в этой игре и вывел вперёд датскую команду.

«Копенгаген» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Кайрат» с аналогичным количеством очков располагается в той же её части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.