«Не осознаю, правда это или сон». Попович — о голе за ЦСКА в матче Кубка России

Полузащитник ЦСКА Матия Попович, сравнявший счёт в концовке ответного матча Пути РПЛ 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» — 2:1 (5:4 пен.), прокомментировал проход своей команды дальше по турниру. В полуфинале клуб из Москвы сыграет с «Краснодаром».

«Пока что до конца не осознаю, со мной это происходит или нет. Правда или сон. Очень рад, что мы прошли в следующий раунд.

Счастлив быть в ЦСКА. Полностью адаптировался. Мне не хватает игровой практики. Надеюсь, со временем это придёт», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Попович стал игроком ЦСКА в сентябре 2025 года. ЦСКА — действующий обладатель Кубка.