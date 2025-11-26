Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Не осознаю, правда это или сон». Попович — о голе за ЦСКА в матче Кубка России

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матия Попович, сравнявший счёт в концовке ответного матча Пути РПЛ 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» — 2:1 (5:4 пен.), прокомментировал проход своей команды дальше по турниру. В полуфинале клуб из Москвы сыграет с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'     2:1 Попович – 90'    

«Пока что до конца не осознаю, со мной это происходит или нет. Правда или сон. Очень рад, что мы прошли в следующий раунд.

Счастлив быть в ЦСКА. Полностью адаптировался. Мне не хватает игровой практики. Надеюсь, со временем это придёт», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Попович стал игроком ЦСКА в сентябре 2025 года. ЦСКА — действующий обладатель Кубка.

