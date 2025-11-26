Скидки
Футбол Новости

Футболист ЦСКА Матия Попович: обязательно посмотрю мультик об «Алёше Поповиче»

Полузащитник ЦСКА Матия Попович заявил о желании ознакомиться с мультфильмом про Алёшу Поповича.

«Да, мне уже рассказывали о мультике «Алёша Попович» (улыбается). Но я не до конца понял, что это за персонаж. Разберусь попозже. Посмотрю обязательно этот русский мультфильм», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Попович стал игроком ЦСКА в сентябре 2025 года. Армейцы являются действующими обладателями Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

