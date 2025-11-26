«Здесь просто топ». Матия Попович — об адаптации в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матия Попович рассказал о своей адаптации в команде. Сегодня, 26 ноября, футболист отметился голом в концовке ответного матча Пути РПЛ 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» — 2:1 (5:4 пен.).

«Я сразу же адаптировался. Все люди в России как в Сербии. Могу сказать только лучшие слова. Здесь просто топ», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Попович стал игроком ЦСКА в сентябре 2025 года. За этот период 19-летний футболист провёл шесть матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с армейским клубом рассчитан до июня 2028 года.