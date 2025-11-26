Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини — о первом тайме игры с «Динамо» Мх: не хватало командной энергии

Тренер ЦСКА Челестини — о первом тайме игры с «Динамо» Мх: не хватало командной энергии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно победы своей команды в противостоянии с махачкалинским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Армейцы в первой встрече уступили динамовцам (0:1), но в ответной игре добились победы со счётом 2:1, в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:4.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'     2:1 Попович – 90'    

«В первом тайме мы были не очень точны в передачах, нам не доставало играть с большей душой. Каждый старался брать игру на себя, мне не хватало командной энергии. Игроки пытались, но мне не хватало команды, веры в то, что мы делаем вместе.

Опять пропустили со стандарта. Мне это очень не понравилось. При том, что тренировали это. По сути, первый удар по воротам привёл к голу.

А дальше — это Кубок. Мы провели замены, и вы увидели, как команда проявила себя. Те, кто вышел, хотели помочь команде, отдали всех себя. Они оказали помощь команде.

Видно, у нас здоровая команда. И это очень позитивно», — заявил Челестини в эфире «Матч ТВ».

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром», махачкалинское «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов — соперником команды станет победитель противостояния «Нефтехимика» и «Ростова».

