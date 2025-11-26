Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Ростов, результат матча 26 ноября 2025, счет 1:3, 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) 2025/

«Ростов» победил «Нефтехимик» и встретится с «Динамо» Мх в 1/4 Кубка России Путь регионов
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Победу со счётом 3:1 одержал «Ростов».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 18'     0:2 Комаров – 37'     1:2 Машуков – 46'     1:3 Чистяков – 50'    

На 18-й минуте Иван Комаров открыл счёт в этой игре и вывел «Ростов» вперёд. На 37-й минуте Егор Голенков удвоил преимущество ростовчан. В начале второго тайма, на 46-й минуте Ислам Машуков сократил отставание «Нефтехимика», сделав счёт 1:2. На 50-й минуте Дмитрий Чистяков установил окончательный счёт 1:3 в пользу ростовчан.

«Ростов» во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграет с махачкалинским «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Новости. Футбол
